現地６月14日に行なわれる日本代表の北中米ワールドカップ初戦・オランダ戦が目前に迫ってきた。５月25日の千葉合宿スタートから、31日のアイスランド戦、６月２日〜７日のモンテレイ事前合宿、そして８日からのベースキャンプ地ナッシュビルでの直前調整と、ここまでは森保一監督の描いたシナリオ通りに進んでいる様子だ。ただ、１つ心配されるのが、現在のチーム状態と雰囲気である。ご存じの通り、今回の日本代表は直前の