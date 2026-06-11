札幌市西区の空き家の物置から砲弾のようなものが３個見つかり、警察が付近の住民に避難を呼びかけるなど、あたりは一時騒然となりました。砲弾のようなものが見つかったのは、札幌市西区山の手２条８丁目の空き家の物置です。６月１１日午前１１時前、建物の所有者の家族から「実家を整理していたところ、砲弾のようなものを発見した」と警察に通報がありました。警察によりますと、砲弾のようなものは３個あり、大きいもので長さ