12日、薩摩地方と大隅地方は、多少雲が広がる時間はあるものの、おおむね晴れて気温が上がり、カラッとした暑さとなりそうです。種子島・屋久島地方も同様に晴れ間が出て、日差しが強くなる見込みです。いずれの地域も紫外線が強いため、帽子や日傘などの対策が必要です。一方、奄美地方は雲が多く、曇りの天気が続くでしょう。特に南部ではにわか雨が降りやすくなる見込みで、外出の際は急な雨に注意が必要でしょう。11日は、