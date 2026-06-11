女子バレーの野中瑠衣と愛犬のオフショットが注目を浴びた(C)産経新聞社バレーボールSVリーグ女子のヴィクトリーナ姫路に所属する野中瑠衣が、チームの公式インスタグラムで愛犬とのオフショットが公開され、注目を浴びた。【写真】「可愛い〜」愛犬とたわむれる野中瑠衣をチェック秋田出身で24歳の人気選手は「愛犬ハクと北欧の杜ドックフェスに行ってきました！ ドッグランや50m走で沢山走ったり、オシャレな首輪や無添加の