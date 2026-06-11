大谷から場外ホームランを放ったカリハン。彼には打席内での明確な「狙い」があった(C)Getty Images文字通り会心の一打だった。現地時間6月10日に本拠地で行われたドジャース戦で、思わず快哉を叫んだのは、パイレーツのタイラー・カリハンだった。今年3月にトレードでチームにやってきた25歳は、4回2死無塁で迎えた第2打席に、相手先発の大谷翔平から自身メジャー初本塁打を放った。【動画】記念のボールはどこへ？パイレー