「ドリンク＆フードスモーカー」グリーンハウスは、「ドリンク＆フードスモーカー」（GH−SMKC−BK）を6月中旬から発売する。「ドリンク＆フードスモーカー」は、短時間で簡単に燻製を楽しめる卓上燻製器。電源を入れてスモークチップに火をつけるだけで、チューブから燻煙が出てきて、ドリンクや食材をスモークすることができる。スモークドリンク用プレート付属で、グラスに入れたドリンクを見た目も楽しく燻製でき、乾電池とUSB