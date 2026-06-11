山善は、ミルクシステムを搭載し、豆挽きから抽出まで全自動で行う「全自動コーヒーマシン」を、同社が運営するインターネット通販サイト「山善ビズコム」やECモール「くらしのeショップ」で、6月中旬から順次販売を開始する。今回発売する「全自動コーヒーマシン」は、ミルクシステムを搭載し、コーヒー豆から挽きたての香りを楽しめる全自動タイプのコーヒーマシン。「コーヒー」、「アメリカン」、「エスプレッソ」に加え、「ラ