ミズノは、ゼロベースで設計を刷新したデイリートレーナー「WAVE RIDER 30（ウエーブライダー30）」を発売する。6月16日に30周年限定カラーをミズノ公式オンラインおよびミズノ直営店で発売し、定番カラー（メンズ、ウイメンズ、スーパーワイドモデル）は8月に全国のミズノランニング品取扱店で発売する。「WAVE RIDER」シリーズは、1997年の発売以来、“スムーズなライド感”をコンセプトにアップデートを重ねてきた。今回、記念