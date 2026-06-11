第108回全国高校野球選手権大会（8月5日開幕・甲子園）の千葉大会の組み合わせ抽選会が11日、千葉市内で行われた。昨夏の千葉大会で準優勝だった八千代松陰はAシードとして98年以来28年ぶりの夏の甲子園出場を目指す。2回戦から登場となり袖ケ浦―千葉経大付の勝者と初戦を戦う。昨秋、今春ともに県大会では4強入りしているが松森海吏主将（3年）は「秋も春も関東大会に進むことはできなかった。Aシードの中では一番力のないチ