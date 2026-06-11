左から：「三島のゆかり使用 塩焼そば」「三島のひでき使用 醤油焼そば」エースコックは、7月6日から、三島食品とコラボレーションした「三島のゆかり使用 塩焼そば」「三島のひでき使用 醤油焼そば」を発売する。毎年好評の“三島のふりかけシリーズ”とのコラボ第5弾「ゆかり」に加えて、スーパースター「ひでき」が降臨する。新登場の「醤油焼そば」は、醤油と昆布の旨み染み渡るひじきの「ひでき」と香ばしいごま油の風味がマ