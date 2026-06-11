ブラックマヨネーズ・吉田敬（52）が10日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜1・09）に出演。特別な後輩について語った。一般人の電話相談に応じる同番組。この日は、ベテラン看護師が指示に快く従ってくれずに悩む20代の研修医から対処法を求められた。吉田は「コイツの言うことは俺、もう絶対聞くしかないって思ってる後輩がいて」と切りだし、興味津々の粗品に「誰かって言うたら…麒麟の川島（明）やねん」と