「シュプリンゲンクロック『翔（しょう）』」セイコーウオッチは、クロックの最高級ブランドである＜デコールセイコー＞から、金工作家である宮田亮平氏の鋳造作品にスケルトンムーブメントを組み合わせた置時計「シュプリンゲンクロック『翔（しょう）』」を10台の数量限定で、10月9日から発売する。宮田氏は、2016年〜2021年まで第22代文化庁長官を務め、現在は日展の理事長ならびに日本芸術院会員として活躍する、日本を代表す