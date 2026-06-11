プロボクシングの元WBC世界ライト級王者でタレントのガッツ石松（がっつ・いしまつ、本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが2日、肺炎のため都内の病院で死去した。76歳だった。訃報を受け、俳優の渡辺謙（66）がXを通じ、故人を追悼した。渡辺とガッツさんは1986年放送のNHK連続テレビ小説「はね駒」で共演。渡辺は「ガッツ石松さんが鬼籍に入られました思えば朝ドラはね駒のクランクイン、2月の琵琶湖に飛び込むシーンでし