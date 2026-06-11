11日朝、熊本市の県道で路線バスが13歳の男子中学生が乗る自転車と接触し、男子中学生が腕や脚の骨を折る重傷です。 【写真を見る】路線バスが中学生が乗る自転車と接触13歳の男子中学生が腕や脚の骨を折る重傷熊本市 路線バスと自転車、車体の側面が接触 警察によりますと、11日午前7時50分ごろ、熊本市中央区新屋敷1丁目の通称「電車通り」で、路線バスが車道を同じ方向に走る自転車と接触しました。 自転車に乗っていた