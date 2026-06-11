女優の内田理央（34）が11日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。内田は「髪暗くして前髪も切ったよ」と切り出し、白いトップスでの写真をアップ。「人生痩せたり太ったり」と打ち明けた。そして「この日は前日のご飯抜いたので痩せていました（笑）」と告白。「忙しいとものすごく食べちゃうタイプだから気をつけないと」とつづった。この投稿にフォロワーからは「暗めカラーの髪型似合っていて、素敵