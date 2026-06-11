中東情勢が再び悪化するとの懸念が強まり、きょう、日経平均株価は一時1800円以上値下がりしたあと、値上がりに転じて取引を終えるなど荒い値動きとなりました。きょうの東京株式市場は取引開始直後から売り注文が広がり、株価の下げ幅は一時1800円を超え、取引時間中としておよそ3週間ぶりに6万3000円を割り込む場面もありました。中東情勢が再び悪化するとの懸念が強まり、原油の先物価格が値上がりしたことから幅広い銘柄に売り