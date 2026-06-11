【北京共同】中国共産党機関紙、人民日報系の環球時報は11日、フィリピンと領有権を争う南シナ海のスカボロー礁（中国名・黄岩島）に中国の研究機関が「科学研究設備」を設置したと報じた。フィリピンが10日、「浮遊式の構造物」を確認したと発表し、設置は「違法」と非難していた。同紙は生態環境調査のための「正常な活動」だと反論した。スカボロー礁はフィリピンの排他的経済水域（EEZ）内にあるが、中国は固有の領土だと