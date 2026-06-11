お笑いタレントの横澤夏子（35）が10日放送のJ-WAVE「Sanrio SMILEY SMILE」（月〜木曜後9・30）に出演。夫が「チームメート」となった瞬間を明かした。この日はタレントの菊地亜美と登場。2人は同じ年で、ママ友として知られている。横澤は2017年7月20日、婚活パーティーで知り合った1歳上の男性会社員と結婚。6歳、4歳、3歳の娘がいる。横澤は「私、本当に結婚して子供を産んで、より“パートナー”になったというか、“