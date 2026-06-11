元プロボクサーでタレントのガッツ石松さんが死去しました。76歳でした。ガッツエンタープライズの発表によりますと、ガッツ石松さんは6月2日、肺炎のため、都内の病院で亡くなったということです。葬儀については、遺族の強い意向で近親者のみで執り行い、お別れ会などについては「現時点では未定」としています。ガッツエンタープライズは「ガッツポーズをするたびに、ガッツ石松を想い出していただければ幸いです。OK牧場！」と