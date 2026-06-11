お笑いコンビ、チュートリアル徳井義実（51）がMBSテレビの情報番組「よんチャンTV」（月〜金曜午後3時40分、関西ローカル）に出演。番組冒頭では、元ボクシング世界王者でタレントのガッツ石松さんの訃報（ふほう）が伝えられた。過去に何度か仕事を共にしたという徳井は、「ものすごいまっすぐな人ですね」としみじみ回想。さらに芝居についても「朴訥（ぼくとつ）としたお芝居をされた」と語り、故人を悼んだ。