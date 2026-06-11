第175回芥川龍之介賞、直木三十五賞の候補作品が発表された。選考委員会および受賞作発表は7月15日（水）の予定。第175回「芥川賞・直木賞」候補作品一覧【2026年最新版】お笑い芸人オードリー・若林正恭さんの初小説『青天』など話題作も多数選出！来月の発表に向けて、受賞作を予想しながら読書を楽しんでみてはいかがだろうか。 直木賞バナー■けんぐゎい/朝倉かすみけんぐゎいけんぐゎい利発だが酷い痘痕の姉ふゆ。逆上せ癖で