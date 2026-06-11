米Googleは6月10日（現地時間）、オープンモデルとして「DiffusionGemma」を公開した。画像生成などに活用される拡散言語モデルを活用したことで、並列処理性能を下げつつ全体の処理速度を大幅に引き上げている。Google「DiffusionGemma」公開。1枚のRTX 5090で動くNVFP4版もGemma 4よりも4倍高速に動作し、同等か若干劣る程度の性能を維持したというモデル。総パラメーター数252億、アクティブパラメーター数38億のMoEモデルで、