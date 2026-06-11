元ボクシングＷＢＣ世界ライト級チャンピオンでタレントのガッツ石松さんが２日に亡くなっていたことを１１日、所属事務所が発表した。ガッツさんのＸアカウントで「訃報ガッツ石松が令和８年６月２日（７６歳）、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました。ここに生前賜りましたご厚情に対し心よりお礼申し上げますとともに、ご報告いたします。ガッツポーズをするたびに、ガッツ石松を想い出していただければ幸いです。ＯＫ