BTSが、デビュー13周年記念イベント「BTS FESTA」を迎え、ワールドツアーの舞台裏やニューアルバムに対する率直な思いを語った。BTSは6月11日、公式YouTubeチャンネルのコンテンツ『Run BTS！2.0』を通じて、コンサートの裏話を公開した。【衝撃】「乞食みたいな×××が」罵倒された日本人BTSファン北米・スタンフォード公演ツアー中に開かれた食事会で、7人のメンバーは最近ハマっている運動などの近況からツアー中のエピソード