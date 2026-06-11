人気ボーイズグループALPHA DRIVE ONE（ALD1）のキム・ゴヌが活動を中断してから、早くも2カ月が過ぎた。復帰するのか、脱退するのか。それとも、このまま活動中断が続くのか。【写真】キム・ゴヌ、人間性に問題あり？疑惑浮上所属事務所WAKEONEからは、現時点で明確な追加説明は出ていない。その空白のなかで、一部ファンの間では激しい攻防が続いている。ALPHA DRIVE ONEは、Mnetのオーディション番組『BOYS II PLANET』を通じて