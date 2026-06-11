DKBのリーダー、イチャンが兵役のため入隊する。ファンコンサートを1カ月後に控えたタイミングでの発表となった。【写真】“BTSと同年代”DKBの過酷な現実「もう30歳」6月11日、DKBの所属事務所ブレイブ・エンターテインメントは、「イチャンは23日に訓練所へと入所し、基礎軍事訓練を受けたあと、陸軍現役兵として国防の義務を果たす予定だ」と発表した。続いて、「突然のお知らせとなり、驚かれたファンの皆さまにはご理解をお願