【モデルプレス＝2026/06/11】音楽ユニット・Def Tech（デフテック）のMicro（マイクロ）が6月11日、アーティスト契約を終了したことが発表された。また、Microは自身の公式Instagramを通じて、騒動を謝罪した。【写真】逮捕報道のアーティスト、5日後に武道館公演予定だった◆Micro、謝罪コメント発表乾燥大麻やコカインを所持したとして、麻薬取締法違反の罪に問われたMicroこと西宮佑騎被告。6月11日には判決公判が開かれ、拘禁