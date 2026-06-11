セブン‐イレブンは、ストローで混ぜながら楽しむ新感覚の「まぜまぜスイーツ 抹茶ラテ わらびもち入り」「まぜまぜスイーツ いちごミルク わらびもち入り」を発売する。沖縄県を除く全国のセブン‐イレブン店舗で、6月16日から順次発売する。なお、東海一部･北陸では、別規格商品を取り扱う『まぜまぜスイーツ』は、カップ内で層になった素材を混ぜ合わせてストローで楽しむことで、ひと口ごとに異なる味わいを楽しめる新感覚の和