【モデルプレス＝2026/06/11】FRUITS ZIPPERが6月11日、Kアリーナ横浜で開催されるファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」への出演を前に、グリーンカーペットに登場した。【写真】人気アイドルグループ、お揃いポーズ披露◆FRUITS ZIPPER、ミニ丈衣装でお揃いポーズFRUITS ZIPPERは、メンバーカラーを基調としたストライプ柄のミニ丈衣装、頭には小