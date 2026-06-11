YouTubeがアプリ内で動画を共有したり1対1で会話したりできる新しいメッセージ機能の展開を開始しました。対象は18歳以上のユーザーで、アメリカなど複数の地域に提供範囲を広げています。Expanding ways to share on YouTubehttps://blog.youtube/news-and-events/youtube-in-app-video-sharing-messaging/YouTubeは「ユーザーが友人や家族と動画を共有することを好んでいる」として、メッセージ機能が動画の視聴から共有、会話ま