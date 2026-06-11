◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）枠順確定＝６月１１日、栗東トレセン昨年の有馬記念勝利以来の実戦に臨むミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）は１枠２番に決まった。友道助手は「極端な大外とかじゃなくて良かったです。有馬記念も４番で、内めでしたしね」と安堵（あんど）した。前年の有馬記念Ｖ以来の出走で勝てば、１９７７年のトウショウボーイ