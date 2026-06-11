「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ演歌・歌謡曲ＬＩＶＥ【最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞授賞式】」が１１日、東京・ＺｅｐｐＤｉｖｅｒＣｉｔｙで行われ、特別功労賞を受賞した北島三郎が出演者全員にワインを差し入れした。授賞式前には「最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞」にノミネートされた５人が囲み取材に対応。辰巳ゆうとは会場に到着した際に北島が用意した出演者全員分のワインがあったと明かし「貴重すぎて飲むのが