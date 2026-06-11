球団スカウトの世界を舞台とする、野球ドラマ『ドラフトキング』（WOWOW、2023年）の続編『ドラフトキング-BORDER LINE-』が、2026年5月15日から配信されている。本作でムロツヨシ演じる主人公・郷原眼力の下、スカウトとしての審美眼を鍛えるのが、神木良輔だ。演じるのは、宮沢氷魚。彼の瞳の輝きが、ドラマ全体を活気づけている。それは、父・宮沢和史ゆずりの美しい琥珀色をたたえているのだ。“イケメン研究家”加賀谷
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