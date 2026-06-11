ニドヅケキンシ（牡２歳、栗東・佐藤悠太厩舎、父イスラボニータ）が１３日阪神５Ｒでデビューする。先月下旬から坂路とＣＷコースを中心に乗り込まれ、１週前のコース追いでは６ハロン８３秒９―１１秒７をマークした。「芝にいった方がいいかなと思います。体力的な面を考えて、１２００メートルからいきますが、最終的にはマイルあたりまでこなしてくれれば」と佐藤悠調教師。先週はビスケットサンドで新馬を勝っており、勢