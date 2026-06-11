みなさん、こんにちは！ ファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子（すみゆうこ）です。昨今の物価高で、日用品や衣服にはできるだけお金をかけたくないと思う日々。そんな時に重宝するのが、GU、しまむら、ハニーズの超低価格ブランドですよね。生活の救世主とも言えますが、実際のところ、その品質はどうなのでしょうか。今回は、「3強プチプラブランドの品質は？ 高品質アイテムを見極めるコツ」についてご紹介いたしま