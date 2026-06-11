◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）枠順確定＝６月１１日、栗東トレセン宝塚記念の出走馬１８頭と枠順が６月１１日、確定した。メイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）は、外めの８枠１６番となった。過去【３・０・１・１１】で勝率２０・０％でトップ。それでも、石橋調教師は「外枠から勝ったこともある（２４年の神戸新聞杯は１５番）し、去年は１２番。２