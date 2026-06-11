あまりに頭にきて、思わず自分の隠していた素の部分が溢れ出してしまった…あなたにはそんな経験はありませんか？今回はそんな経験をした女性のエピソードをご紹介しましょう。◆飲み会で話した彼臼井茉奈さん（仮名・28歳・契約社員）の元に、以前飲み会でグループLINEを作ってそれっきりになっていた和也さん（仮名・32歳・会社員）から連絡がきました。「よくある『またこのメンバーで飲もうね』とグループLINEを作ったはいい