NPB(日本野球機構)は11日の公示を発表。広島はターノック投手を1軍登録し、森翔平投手の登録を抹消しました。ターノック投手は今季6試合に先発し、0勝2敗、防御率3.27となっています。前回の5月2日の中日戦では5回無失点の好投。この日1か月ぶりの1軍マウンドに立ちます。森投手は前日の西武戦で初回に2つの三振といい流れを作りましたが、その後4連打で3点を先制されます。その後無失点を続け、5回1アウト2・3塁のピンチの場面で