俳優・山下美月が主演を務める舞台『成瀬は天下を取りにいく』の幕開けに向け、滋賀の琵琶湖汽船、琵琶湖ホテルによる応援キャンペーンの実施が決まり、11日に概要が発表された。【画像】舞台『成瀬は天下を取りにいく』応援キャンペーンの限定ステッカー、成瀬の地元・琵琶湖の名所も原作の『成瀬は天下を取りにいく』は、2024年本屋大賞を受賞した作品で、滋賀県大津市を舞台にした青春小説。日々全力で我が道を突き進む中学