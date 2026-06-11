栃木・宇都宮市で目撃情報が相次いだクマが捕獲されたことを受け、11日朝、市内の小中学校が再開されました。6月6日から20件以上、クマの目撃が相次いだ宇都宮市では9日、東簗瀬の住宅の敷地内でクマ1頭が捕獲されました。これまでにクマは複数いるとの情報もあったことから、10日まで市立の小中学校すべてが休校となっていましたが、捕獲から1日以上目撃情報がないことから11日朝、学校が再開されました。市内の小学校では保護者