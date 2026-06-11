11日、長岡市内の病院に正当な理由なしに侵入したとして市内に住む27歳の男が逮捕されました。建造物侵入の疑いで逮捕されたのは、長岡市白鳥町に住む自称・プログラマーの男（27）です。警察によりますと、男はことし5月25日午前3時ごろ、正当な理由がないにも関わらず長岡市内の病院の出入り口のガラスドアを割り病院内に侵入したということです。病院関係者が「ガラスを割って人が入ってきた」と110番通報し、警察が現場