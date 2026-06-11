「なんか高1息子、今からこの氷が溶けるまで勉強するらしい（よく知らんけどそういうのが流行ってるとのこと）」【写真】SNSで流行っている「勉強ハック」とは？ジュンさん（@fkjk）が、自身の息子さんが試してみたという勉強ハックについて、X（旧Twitter）を通じて紹介しました。勉強しなくちゃならないものの、いざ取りかかろうとしても、なかなかヤル気が起きないという人が多いのも事実。そんな時は、効率よく集中して勉強が