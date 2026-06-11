「自分でギアを操作するの楽しい！」「これはスズキの良心…」と称賛の声！現在の日本の自動車市場では、新車販売されるクルマのほとんどがAT（オートマチックトランスミッション）やCVT（無段変速機）などの“自動変速機”を採用しており、ドライバーが自らの手足でギアを選ぶMT（マニュアルトランスミッション）を搭載したモデルは急速に姿を消しつつあります。特に、実用性が最重視される軽自動車の世界において、その傾向