スバル開発中の「空力テクスチャー」とは。愛車の機能向上サービスの現在スバルは、購入後の愛車に機能を追加する「SUBARU UPGRADE SERVICE」を展開しています。スーパー耐久の現場では、開発中の新パーツ「ヘキサゴン空力テクスチャー（仮称）」が展示されました。【画像ギャラリー】これだけでいいの？ 貼るだけのスゴいアイテムを見る！（15枚）スバルが展開する「SUBARU UPGRADE SERVICE」は、クルマを購入した後もユー