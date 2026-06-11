ファッション、音楽、カルチャーが融合したエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」が、6月10日（水）から6月11日（木）の2日間、神奈川のKアリーナ横浜で開催。6月11日（水）に行われたグリーンカーペットに、『桃太郎』の世界観をテーマにしたMrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）が登場した。【写真】笑顔が素敵！『桃太郎』風な衣装で登場したMrs. GREEN APPLEのソロカット■和物アイテムをポイ