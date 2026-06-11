不漁で中止となっていたスルメイカの初競りが、６月１１日朝に北海道函館市で開かれました。水揚げ量は、不漁だった２０２５年のおよそ３分の１以下で、１キロ１万２０００円の高値がつきました。１０日午後１１時ごろ、函館漁港に続々と戻ってきたのはイカ釣り漁船です。いけすの中を覗くと、活きのいいスルメイカがいました。１日に解禁されたイカ漁ですが、２０２６年は漁獲量が極端に少なく、２０２５年に続き当初予定されてい