脇元華が自身のインスタグラムを更新。昨年12月にヘルニアの手術を受けてからリハビリやトレーニングで半年が経過。いよいよ「宮里藍 サントリーレディス」でツアー復帰を果たす心境を大会前日に投稿した。【動画】神経症状が残る右足の動きも半年のトレーニングで克服か（全8枚）脇元がヘルニアの手術を受けたのは昨年の12月10日だった。術後は「右足に力が入らない神経症状が出たり、初めての事が多くて不安だらけでした」と振り