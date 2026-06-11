元プロボクサーでタレントのガッツ石松（本名・鈴木有二）さんが2日、肺炎のため死去した。76歳。元プロボクサーから俳優に転身し、朝ドラ「おしん」や名作「北の国から」などに出演。ユーモアあふれる語り口も人気で、昭和期を代表するタレントとなった。ガッツさんはスポニチ本紙の連載「我が道」で、本紙に対し「スポーツ界出身のタレントは俺がはしり」と語っていた。三度笠に合羽姿でリングイン。ユニークな出で立ちとは