女優・仲里依紗（36）が11日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。フリーアナウンサーで女優・田中みな実（39）がゲスト出演し、朝早くから並んでまで食べたものについて語る場面があった。「ハンバーガー」の話題になると、田中は「私も最近そういうの食べたくなるよ。『Shake Shack』とか行きたいもん」と人気ハンバーガー店を挙げて、仲を驚かせる。また「外苑の並木通りにオープンしたとき、1人で並んでて『めざましテ