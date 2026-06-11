俳優の矢田亜希子（47）が、11日までに自身のインスタグラムを更新。「久しぶりにスカーフしてみた」と明かし、スタイリング写真を披露した。【全身ショット】スカーフを巻いて華やかさをプラス！矢田亜希子のブラックコーデ矢田は、Tシャツにパンツ、バッグをシックな黒のワントーンでまとめたブラックコーデで、鮮やかなブルーを基調としたスカーフを肩にさらりと羽織ることで、全体の印象をパッと華やかに引き締めていた。